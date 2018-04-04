Полиция уточнила число пострадавших при стрельбе в штаб-квартире YouTube

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В результате стрельбы в головном офисе YouTube погиб один человек, трое ранены, передает Reuters с пресс-конференции полиции Сан-Бруно.

Представители полиции заявили, что при стрельбе погиб один человек. Предположительно, им была стрелявшая женщина, она совершила самоубийство. Еще троих человек доставили в местную больницу, один из них находится в критическом состоянии.

Ранее СМИ сообщали, что стрелявшая в штаб-квартире YouTube нейтрализована.