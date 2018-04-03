СК возбудил дело из-за выселения многодетной семьи в Мытищах

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По результатам проведенной ГСУ СК России по Московской области проверки по факту нарушения жилищных прав многодетной семьи возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «мошенничество», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, в сюжете одного из федеральных каналов рассказывалось, что многодетную семью из города Мытищи выселяют из единственного жилья. Как отмечается, женщина взяла займ в одной из микрофинансовых организаций под залог квартиры и просрочила платеж. Согласно информации СМИ, вскоре на пороге квартиры появился мужчина, назвавший себя собственником квартиры.

При этом глава СК Александр Бастрыкин поручил подчиненным взять на контроль расследование дела, тщательно изучить обстоятельства произошедшего и дать правовую оценку действиям всех лиц, причастных к инциденту.