Путин: вызывает удивление скорость раскручивания антироссийской кампании по делу Скрипаля

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что та скорость, с которой была раскручена антироссийская кампания по делу экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля, вызывает удивление.

Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

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Путин отметил, что Скотленд-Ярд заявлял, что ему нужно около двух месяцев для проведения расследования по делу об отравлении Скрипаля.

При этом президент России отметил, что Москва заинтересована в расследовании и рассчитывает, что ее допустят к нему.

Путин отметил, что проинформирован о том, исследователи из лаборатории в Портон-Дауне не смогли установить происхождение отравившего Скрипаля вещества.

Он также выразил надежду, что в ходе сессии ОЗХО будет поставлена точка в расследовании дела Скрипаля.