Мормоны построят первый храм в России
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) планирует построить первый храм в России, сообщает РИА «Новости».
Место строительство и дата открытия храма пока не определены. О решении было объявлено на генеральной конференции мормонов, которая прошла в США.
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По всему миру мормоны собираются построить семь новых храмов: в Аргентине, Индии, Никарагуа, на Филиппинах, в США и России.
Отмечается, что в России, по данным официального сайта религиозной организации, проживают 23 тысячи мормонов.
Ранее сообщалось, что посол США в России Джон Хантсман, мормон по вероисповеданию, посетил воскресную службу в Ново-Иерусалимском монастыре.