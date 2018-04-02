Стали известны подробности взрыва в Ереване

По предварительным данным, взрыв в ресторане в центре Еревана произошел на кухне заведения. Об этом сообщается на сайте МЧС Армении.

«На кухне в ресторане по адресу Северный проспект 5 взорвался 20-килограммовый баллон с газом», — говорится в сообщении.

Реклама

В результате взрыва в центре Еревана пострадали восемь человек. Среди них три гражданина России, три гражданина Ирана и два гражданина Армении. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Все пострадавшие были доставлены в больницу. Полиция выясняет подробности инцидента.