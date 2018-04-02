На арестованное на Украине крымское судно «Норд» не допускают российского консула

На борт задержанного на Украине крымского судна «Норд» до сих пор не допустили российского консула, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу судовладельца.

«До настоящего времени на борт судна не допущен консул России, так как идет процесс установления личностей, и доказательств нахождения на борту судна граждан России нет», — говорится в сообщении.

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Кроме того, отмечается, что украинские власти до сих пор не рассмотрели заявление адвоката о немедленном освобождении членов команды судна.

«Со слов адвокатов, очень недружелюбные и провокационные действия погранслужбы Украины. Ощущение, что ребят вынуждают признать себя гражданами Украины. Погранслужбе все равно, как они питаются, какое состояние корабля. Были вызовы скорой, но та оказала минимальную помощь, отказавшись предоставить платные услуги», — рассказали в компании.

Ранее украинский суд арестовал задержанное пограничниками крымское рыболовецкое судно «Норд».