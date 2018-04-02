Власти Братска рассказали о состоянии упавшего в цирке канатоходца

Канатоходец, упавший с восьмиметровой высоты в ходе выступления цирковой труппы в Братске Иркутской области, отделался ушибом руки. Об этом сообщил руководитель департамента культуры города Евгений Гудков, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что во время номера под куполом мужчина сорвался с высоты из-за потерявшего натяжение троса.

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«Канатоходец в лечебные учреждения Братска не обращался. Самочувствие нормальное. По нашим данным, он ушиб руку», — рассказал Гудков.

Как отмечалось, после падения артист смог самостоятельно подняться и поклониться зрителям.