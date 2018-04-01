Из общежития в Москве эвакуировали 100 человек из-за запаха дыма

Из здания общежития на севере Москвы эвакуировали 100 человек из-за запаха дыма, сообщает МЧС в твиттере.

СМИ сообщили о возгорании в здании, однако МЧС опровергло эту информацию.

«Информация о задымлении по адресу Коровинское шоссе д.2А в ряде СМИ не соответствует действительности. Поступала заявка о слабом запахе дыма, а не о возгорании и задымлении. Людей вывели не из-за задымления в здании, а в целях безопасности», — говорится в сообщении.

Ранее в МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы.