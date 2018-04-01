Южная Корея отправит корабль на поиски захваченных пиратами моряков

В МИД Южной Кореи заявили, что власти страны направят военный корабль для освобождения захваченных пиратами южнокорейских моряков, передает «Ренхап».

По данным ведомства, рыболовное судно с экипажем из 40 человек, среди которых три гражданина Южной Кореи, было захвачен у побережья Ганы.

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Как отмечается, в настоящее время власти страны пытаются выяснить местонахождение захваченных моряков.

В мае прошлого года СМИ сообщили о захвате южнокорейского судна пиратами у берегов Сомали.