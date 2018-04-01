В МЧС назвали наиболее уязвимые для пожаров на соцобъектах регионы

Всероссийский центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций МЧС России (центр «Антистихия») предупредил о высоком риске пожаров на социальных объектах с круглосуточным пребыванием людей, в том числе в домах престарелых и инвалидов, прогнозируется более чем в 30 регионах России, передает РИА «Новости».

Как отмечается, пожары прогнозируются, в частности, на территории Санкт-Петербурга, Московской области, Москвы, Ростовской области и Краснодарского края.

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При этом в 2018 году ожидается сохранение положительной динамики снижения количества техногенных пожаров и погибших при них по сравнению с прошлым годом на 1-2%.

Ранее МЧС предупредило о высокой пожарной опасности на Сахалине.