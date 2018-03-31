МВД Британии объяснило досмотр российского самолета

Замглавы министерства внутренних дел Британии Бен Уоллас объяснил досмотр российского самолета в Лондоне защитой от организованной преступности, передает РИА «Новости» со ссылкой на письменное заявление чиновника.

«Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики, или оружие», — говорится в заявлении.

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Уоллас подчеркнул, что после досмотра самолету разрешили продолжить полет по намеченному маршруту.

Ранее сообщалось, что Россия запросит у Лондона причины досмотра российского самолета. Посол России в Британии посчитал, что в деле Скрипаля, убийстве Глушкова и досмотре самолета в Лондоне есть связь.