Гендиректор компании-собственника «Зимней вишни»: я чувствую себя виновной

Генеральный директор компании-собственника сгоревшего в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово сказала, что ощущает свою вину за гибель людей, передает РИА «Новости».

«Конечно, я чувствую себя виновной, в том числе потому, что погибли люди, это ужасно, это дети», — сказала Богданова.

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Также Богданова отметила, что она и компания-собственник приложили много усилий, чтобы гости ТЦ чувствовали себя в безопасности, а также им было комфортно и удобно.

Ранее сообщалось, что следствие попросило заключить Богданову под стражу.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.