СК попросил заключить под стражу гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»
Следствие просит заключить под стражу до 25 мая Юлию Богданову, генерального директора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» из здания суда.
Заседание об избрании меры пресечения проходит в субботу, 31 марта, в Заводском районном суде Кемерово.
«Заключить под стражу на срок 1 месяц 25 суток до 25 мая 2018 года», — сказал представитель СК в суде.
По мнению следствия, компания-собственник из корыстных побуждений решила увеличить количество торговых площадей, а также проводила перепланировки, которые затруднили эвакуацию.
Ранее сообщалось, что гендиректора компании задержали.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.