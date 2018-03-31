СК попросил заключить под стражу гендиректора компании-собственника «Зимней вишни»

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Следствие просит заключить под стражу до 25 мая Юлию Богданову, генерального директора компании-собственника ТЦ «Зимняя вишня», передает РИА «Новости» из здания суда.

Заседание об избрании меры пресечения проходит в субботу, 31 марта, в Заводском районном суде Кемерово.

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«Заключить под стражу на срок 1 месяц 25 суток до 25 мая 2018 года», — сказал представитель СК в суде.

По мнению следствия, компания-собственник из корыстных побуждений решила увеличить количество торговых площадей, а также проводила перепланировки, которые затруднили эвакуацию.

Ранее сообщалось, что гендиректора компании задержали.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин побывал в Кемерово и провел совещание по ликвидации последствий пожара.