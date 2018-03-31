Капитан российского самолета рассказал об обыске в Хитроу

Досматривавшие российский самолет в Лондоне таможенники не имели на это права, передает РИА «Новости» заявление капитана Виталия Митрофанова.

«Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки», — сказал капитан.

Ранее сообщалось, что британские полицейские при проверке российского самолета в Хитроу заявили, что ищут на борту запрещенные предметы.