Капитан: британская полиция искала на борту российского самолета запрещенные предметы

Британские полицейские при проверке российского самолета в Хитроу заявили, что ищут на борту запрещенные предметы, передает РИА «Новости» заявление капитана судна.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.

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По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Они также потребовали, чтобы члены экипажа покинули самолет на время обыска.

В свою очередь Скотланд-Ярд опровергает обыски российского самолета в Хитроу.