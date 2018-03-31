Посольство России заявило о нарушениях при обыске самолета в Хитроу

Британская сторона пыталась досмотреть российский самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещено, передает РИА «Новости» заявление представителя посольства России в Лондоне.

«Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты», — сказал представитель посольства.

Ранее сообщалось, что российское посольство направило в МИД Британии ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского самолета в лондонском аэропорту.