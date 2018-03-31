Посольство России направило Британии ноту после обыска самолета в Хитроу

Российское посольство направило в МИД Британии ноту с требованием разъяснить причины досмотра российского самолета в лондонском аэропорту, передает РИА «Новости» заявление представителя дипмиссии.

«Наши попытки оперативно связаться с МИД Великобритании с целью выяснить причины некорректных действий британских сотрудников не привели к результатам. Посольством направлена нота с требованием к британской стороне дать разъяснения в связи с произошедшим», — сказал он.

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Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала очередной провокацией действия властей Британии в связи с досмотром российского лайнера в Лондоне.

По ее словам, на борт рейса Лондон-Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни. Они также потребовали, чтобы члены экипажа покинули самолет на время обыска.