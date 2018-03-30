Мизулина пожаловалась в Генпрокуратуру на искажение ее слов

Российский сенатор Елена Мизулина пожаловалась в Генеральную прокуратуру на видеоролик, где она выражает соболезнования в связи с трагедией в Кемерово президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщается на сайте Мизулиной.

Сенатор была гостем телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», где высказалась на тему трагедии в Кемерово. После этого «неизвестные лица» смонтировали видеоролик, обрезав выступление Мизулиной, убрав отрывок, где она выражает соболезнования семьям погибших. К смонтированному видео добавили подпись, обвинив Мизулину в том, что «погибшие люди ее не волнуют».

Реклама

«В результате указанных действий злоумышленников пользователи социальных сетей, а также читатели изданий были введены в заблуждение относительно истинной позиции сенатора. В действиях данных лиц, в том числе распространяющих далее смонтированный видеоролик, усматриваются признаки уголовно-наказуемых деяний, предусмотренных статьями 128, 282 и 319 УК», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что жители Кемерово проголосуют за изменение логотипа столетия города.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар, унесший жизни 64 человек.