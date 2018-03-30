Жители Кемерово голосуют за изменение логотипа столетия города из-за символа огня

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В Кемерово жители обратились к администрации с просьбой изменить логотип к 100-летнему юбилею центра области. Соответствующее голосование запущено на сайте городской администрации.

Как пишет «Газета Кемерова» в настоящий момент на логотипе изображены сосна, рудознатец Михайло Волков, являющийся первооткрывателем Кузнецкого угольного бассейна, а также стилизованное изображение сердца в знак любви к городу и надпись «100 лет» в виде язычков пламени.

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На сайте администрации жители Кемерово могут проголосовать за изменение символа, выбрав один из трех вариантов: «Да, нужно изменить действующий логотип», «Да, нужно сделать новый логотип», «Нет, оставить все как есть». Кроме того, они могут предложить свой вариант.

Ранее сообщалось, что жители Кемерово смогут выбрать, что будет на месте «Зимней вишни».