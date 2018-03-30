МЧС назвало причины стремительного распространения огня в ТЦ в Кемерово
Стремительному распространению огня по территории комплекса «Зимняя вишня» способствовали пустоты в перекрытиях и старая вентиляция. Об этом сообщается на сайте МЧС по региону.
«К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», — заявил начальник службы пожаротушения 1-го отряда федеральной противопожарной службы по области Андрей Бурсин.
По его словам, сложность работы пожарных была связана с планировкой, размерами торгового центра, а также наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать.
Ранее МЧС завершило разбор завалов ТЦ «Зимняя вишня».
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.