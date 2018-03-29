В США назвали высылаемых дипломатов России шпионами
Высокопоставленный представитель администрации США заявил, что все высылаемые из страны российские дипломаты являются шпионами, передает РИА «Новости».
Он добавил, что они «несли угрозу национальной безопасности» США.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов из-за дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.