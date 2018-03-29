Песков объяснил отказ Путина выйти к митингующим в Кемерово

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему во время поездки в Кемерово Владимир Путин не вышел к многотысячной толпе, в которой было много родственников погибших и пострадавших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня».

«Все достаточно просто. Толпа людей, несколько тысяч человек, которые скандируют. Вы знаете, что Путин очень конкретный, прагматичный президент. То есть, если ему задают вопрос, он на него отвечает и пытается разобраться в сути, с тем, чтобы дать какое-то обещание. И не дает пустых обещаний, он очень далек от популизма», — сказал Песков «Би-би-си».

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По словам Пескова, «с толпой в несколько тысяч человек говорить в стиле Путина невозможно».

«В такой ситуации выходить с митинговыми заявлениями, с которыми он выходил в период предвыборной кампании - это кощунство, это не решит проблемы, а главное - не ответит на вопрос о вине. Предметно говорить не с кем, когда столько людей», — добавил Песков.

Ранее Песков заявил, что вбросы недостоверной информации о пожаре в Кемерово шли из Украины и Турции.