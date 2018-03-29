Самолет с 38 пассажирами сел на одном двигателе в Якутске

Самолет Ан-24 с 38 пассажирами на борту, который летел по маршруту Ленск — Якутск, совершил посадку в аэропорту Якутска. Об этом сообщается на сайте авиакомпании «Якутия».

«При выполнении рейса 438 по маршруту Ленск — Якутск, экипаж воздушного судна АН-24 отключил левый двигатель вследствие интенсивного ухода масла... самолет благополучно совершил посадку в аэропорту Якутска», — сообщается на сайте компании.

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В данный момент создана комиссия по расследованию инцидента.

Ранее сообщалось, что самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре.