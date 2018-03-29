Житель Чукотки умер от взрыва кустарной конструкции для удаления льда

Дорожный рабочий погиб из-за взрыва «изготовленной кустарным способом металлической конструкции», которой он чистил лед из-под моста через реку. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по региону.

«По данным следствия, 16 марта 2018 года в утреннее время на 4-м км автодороги «Билибино-Кепервеем» при осуществлении эксплуатационных работ дорожных коммуникаций, вследствие нарушения требований охраны труда, в результате взрыва изготовленной кустарным способом металлической конструкции, предназначенной для удаления льда из-под моста через реку и падения ее части на 30-летнего дорожного рабочего ... последний получил телесные повреждения», — сообщили на сайте.

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В ведомстве отметили, что рабочий погиб, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.