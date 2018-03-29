СМИ: россияне стали в 10 раз реже ездить на Украину с деловыми поездками

Российские граждане совершили более чем в 10 раз меньше деловых поездок на Украину в 2017 году по сравнению с 2013 годом. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Федеральной службы безопасности России.

Сообщается, что в 2013 году с деловыми поездками Украину посетили 92 тыс. россиян. В 2017-ом число российских граждан, которые приехали в страну с деловыми визитами, сократилось до 9 тыс. человек, то есть более чем в 10 раз. Поток частных поездок в этот же период сократился в четыре раза: в 2013 году Украину посетили 9 млн человек, а в 2017-ом — 2,3 млн.

Реклама

По данным издания, депутаты Верховной рады также отметили снижение поездок россиян в страну. По их мнению, это плохо сказывается на экономике страны.

«Пропаганда национализма и тенденция к переписыванию истории пугают россиян, которые до начала конфликта приезжали на Украину по семейным и другим причинам. Власти подпитывают антироссийские настроения, которые, конечно, не приводят к нормализации отношений с Москвой», — прокомментировал ситуацию «Известиям» депутат Верховной рады Евгений Балицкий.

По его мнению, Россия и Украина должны искать общий язык, однако в данный момент этому не способствует внутриполитическая ситуация.

Ранее в Киеве назвали Кубань территорией Украины.