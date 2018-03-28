МЧС ошибочно разместило экстренное предупреждение и рекомендацию не выходить на улицу

В ГУ МЧС по Москве ошибочно разместило экстренное предупреждение о неблагоприятных условиях для рассеивания вредных примесей в атмосфере в Москве и Подмосковье. Об этом говорится в сообщении ведомства.

«Ранее размещенная информация была ошибочно опубликована в разделе «Экстренные предупреждения». Согласно прогнозу Росгидромет в столице действительно ожидается безветренная погода, однако такой прогноз не является поводом для объявления экстренного предупреждения, и не несет угрозы здоровью людей», — говорится в сообщении МЧС.

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28 марта ГУ МЧС по Москве распространило предупреждение о том, что с вечера 28 марта и до утра 29 марта в Москве и Подмосковье ожидаются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Жителям столичного региона рекомендовали «по возможности минимизировать время пребывания на открытом воздухе».

Позднее страница с информацией о предупреждении на сайте МЧС оказалась недоступна.