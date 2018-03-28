На заводе в Подмосковье рухнул лифт с пятью рабочими
На заводе в Подмосковье грузовой лифт с пятью рабочими рухнул в шахту, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
«В момент падения внутри кабины находились 5 рабочих. По предварительным данным, приехавшие на место врачи, в ходе осмотра пострадавших, установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы у двух других», — говорится в сообщении.
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По данным источника РИА «Новости», лифт упал примерно с трехметровой высоты.
На месте происшествия работают следователи.