На заводе в Подмосковье рухнул лифт с пятью рабочими

На заводе в Подмосковье грузовой лифт с пятью рабочими рухнул в шахту, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«В момент падения внутри кабины находились 5 рабочих. По предварительным данным, приехавшие на место врачи, в ходе осмотра пострадавших, установили переломы ног у троих и иные ушибы и травмы у двух других», — говорится в сообщении.

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По данным источника РИА «Новости», лифт упал примерно с трехметровой высоты.

На месте происшествия работают следователи.