Самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре
Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, передает РИА «Новости».
Как сообщил представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, посадка была совершена из-за отказа двигателя.
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«Инцидент произошел 28 марта в 10.38 (9.38 мск). По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей», — сообщили в прокуратуре.
Он уточнил, что на борту самолета находились только члены экипажа.