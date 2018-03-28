Самолет «Саратовских авиалиний» совершил вынужденную посадку в Самаре

Самолет авиакомпании «Саратовские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Курумоч» в Самаре, передает РИА «Новости».

Как сообщил представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры, по предварительным данным, посадка была совершена из-за отказа двигателя.

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«Инцидент произошел 28 марта в 10.38 (9.38 мск). По предварительным данным, причиной вынужденной посадки стал отказ одного из двигателей», — сообщили в прокуратуре.

Он уточнил, что на борту самолета находились только члены экипажа.