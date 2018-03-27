СК предъявил обвинения задержанным по делу о пожаре в Кемерово

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Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что на данный момент предъявлены обвинения пятерым задержанным по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Следственный комитет Российской Федерации продолжает устанавливать всех причастных к произошедшей трагедии в торговом центре в Кемерово. На данный момент уже предъявлено обвинение пятерым задержанным», — сказала Петренко.

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Ранее сообщалось, что СК подтвердил информацию об иностранном пранкере по делу о пожаре в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.