СК подтвердил информацию об иностранном пранкере по делу о пожаре в Кемерово

Следственный комитет России сообщил об иностранном пранкере, который распространял ложную информацию о количестве погибших при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте СК.

«Установлен иностранный гражданин, распространявший заведомо ложную информацию о количестве погибших при пожаре в Кемерово с целью дестабилизации ситуации в регионе», — сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

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Уточняется, что пранкер Евгений Вольнов «звонил в медицинские учреждения и государственные органы, распространяя заведомо ложную информацию».

Представитель СК подчеркнула, что действиям пранкера будет дана соответствующая правовая оценка.

Ранее в ОП попросили Роскомнадзор закрыть группу украинского пранкера.

На Youtube-канале пранкера появилась запись от 25 марта, в которой он обзванивает кемеровские морги, выдавая себя за сотрудника МЧС и интересуется, сколько «свободных мест» осталось в учреждениях.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека.