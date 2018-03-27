Огни Останкинской башни погасят в память о жертвах пожара в Кемерово

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Подсветка Останкинской телебашни будет выключена вечером 27 марта на три дня в знак траура по погибшим в Кемерово, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу государственного оператора ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Как отмечается, с 27 по 29 марта также не будет работать освещение телебашен в Санкт-Петербурге, Белгороде, Красноярске, Мурманске, Оренбурге, Якутске и еще 32 регионах России.

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«До 6:00 29 марта по местному времени на всех башнях останутся только сигнальные огни для обеспечения движения самолетов», — заявили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин объявил траур после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых.