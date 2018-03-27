СК попросил арестовать фигурантов дела о пожаре в Кемерово

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Следственный комитет России попросил об аресте фигурантов дела о пожаре в Кемерово, сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Следователи СК России ходатайствуют об аресте обвиняемых по уголовному делу, возбужденному после пожара в кемеровском ТРЦ. В ближайшее время они будут доставлены в суд для решения вопроса об избрании меры пресечения», — говорится в заявлении.

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Ранее сообщалось о задержании отключившего пожарную сигнализацию в ТЦ в Кемерово охранника.

25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел крупный пожар. В результате происшествия, по последним данным, погибли 64 человека. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время задержаны пятеро подозреваемых. Президент России Владимир Путин вылетел в Кемерово для проведения совещания по ликвидации последствий пожара.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с места трагедии.