В Кемерово назначили пенсии шести потерявшим кормильцев при пожаре

При Минтруде России создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим и членам семей погибших в результате пожара в Кемерово, говорится в сообщении ведомства, поступившем в «Газету.Ru».

Осуществляется координация действий Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Федеральной службы по труду и занятости, а также органа исполнительной власти Кемеровской области в сфере социальной защиты населения.

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Страховая пенсия по случаю потери кормильца назначена Пенсионным фондом шести гражданам.

«Работа по данному направлению продолжается», — отметили в Минтруде.

Государственной инспекцией труда в Кемеровской области и региональным отделением Фонда социального страхования России проводится работа по установлению сведений о погибших и пострадавших, в том числе находившихся при исполнении трудовых обязанностей.