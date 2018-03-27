Собственник задержанного на Украине судна из России обратился в МИД

Производственный кооператив «Рыболовецкий колхоз имени Первого мая» обратился в российский МИД, после того как украинские пограничники задержали его судно «Норд». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня (27.03) будут зарегистрированы обращения в МИД России и Росрыболовство. Связь с командой держим, держим с семьями, рассказываем и поддерживаем», — рассказал представитель судовладельца.

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По имеющемся данным, украинские пограничники опросили всех членов экипажа, но никого не забрали. Как отмечается, «Норд» находится на автономном снабжении: на борту есть запас продуктов на три дня, пресной воды хватит на шесть суток, а топлива — на пять суток.

Ранее в Азовском море госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России. В связи с инцидентом было возбуждено уголовное дело.