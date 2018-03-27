В Пекине усилены меры безопасности после сообщения о визите Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын тестирует новый троллейбус во время поездки по ночному Пхеньяну, 4... KCNA/REUTERS

На главной улице Пекина Чананьцзе усилены меры безопасности на фоне сообщений СМИ о предположительном прибытии лидера КНДР Ким Чен Ына в Китай, сообщает РИА «Новости».

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что лидер КНДР впервые с 2011 года покинул страну и совершил визит в Пекин.

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Официальных подтверждений о том, что Ким Чен Ын находится в Пекине пока нет.

Власти Южной Кореи не исключают, что спецпоездом из КНДР мог прибыть другой высокопоставленный чиновник.