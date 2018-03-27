В Красноярском крае задержали организаторов террористической ячейки

В Красноярске задержали участников и организаторов террористической ячейки «Красноярский джамаат», передает РИА «Новости» со ссылкой на управление ФСБ по региону.

«Пресечена деятельность террористической ячейки так называемый «Красноярский джамаат», связанной с международными террористическими организациями. В ходе проведенных по 16 адресам обысков, включая места проживания членов группировки, обнаружена и изъята запрещенная религиозная литература, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств, учебники по минно-взрывному делу», — говорится в сообщении.

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Всего было задержано три организатора и шесть участников группировки.

Ранее сообщалось, что на Сахалине заключенный получил новый срок за пропаганду терроризма в тюрьме.