Росгвардия проверит ЧОП, работавший в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове

Работники аппарата Росгвардии, контролирующего деятельность частных охранных фирм, проверят ЧОП, работавший в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на советника главы ведомства Александра Хинштейна.

«Если подтвердятся нарушения в работе охранного предприятия ЧОО «Центр защиты», то мы будем принимать меры», — сказал Хинштейн.

Реклама

Отмечается, что ведомство может наложить на охранную фирму административное взыскание, изъятие лицензии может быть произведено по решению суда.

Ранее сообщалось, что в Кемерове задержали сотрудника ЧОП, отключившего пожарную сигнализацию в торговом центре.