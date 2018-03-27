Песков отреагировал на сообщения о прилете Путина в Кемерово

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о прибытии главы государства Владимира Путина в Кемерово, где в результате крупного пожара погибли более 60 человек. Об этом сообщают «Ведомости».

«Пока нет. Неправда», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, правдивы ли соответствующие сообщения.

Ранее СМИ сообщили, что сам Песков прибыл к месту происшествия. Также ранее сообщалось, что в Кемерове приземлился президентский самолет.