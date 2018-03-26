Эрдоган выразил соболезнования в связи с трагедией в Кемерово

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерово, передает Anadolu.

«Я с глубоким прискорбием узнал, что многие люди, в том числе дети, погибли при пожаре в торговом центре в Кемерово. От всего турецкого народа и от себя лично хотел бы выразить искренние соболезнования семьям жертв и пострадавшим», — заявил Эрдоган.

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Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила соболезнования россиянам в связи с трагедей в Кемерово.

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