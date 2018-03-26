Ну Украине завели дело в связи с задержанием в Азовском море судна под флагом России

В связи с задержанием рыболовецкого судна под российским флагом в Азовском море на Украине возбуждено уголовное дело, сообщает РИА «Новости».

«По факту выхода из закрытого порта в Крыму рыболовного судна начато уголовное производство», — говорится в сообщении Генпрокуратуры Украины.

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По данным Генпрокуратуры, дело завели по статье «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию и выезда с нее», санкция которой предусматривает до пяти лет лишения свободы. Членов экипажа в настоящее время допрашивают, готовится ходатайство о наложении ареста на изъятое имущество.

Ранее в Азовском море госпогранслужба Украины задержала рыболовецкое судно под флагом России.