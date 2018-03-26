Минтруд создал оперативный штаб по помощи пострадавшим в пожаре в Кемерово

Оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в Кемерово создан при Минтруде. Об этом сообщается в пресс-релизе министерства, поступившем в «Газету.Ru».

«По распоряжению Министра труда и социальной защиты России Максима Топилина при Минтруде России создан оперативный штаб с целью координации деятельности социальных служб по оказанию помощи пострадавшим в результате пожара в г. Кемерово», — заявили в министерстве.

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Как стало известно, по решению министра в Кемерово направляются представители Минтруда, Фонда социального страхования России, Пенсионного фонда России, Роструда.

Уточняется, что пострадавшим гражданам и семьям погибших будет оказана всесторонняя социальная поддержка, в том числе назначение пенсии по потери кормильца, назначение страховых выплат лицам, находившимся в трудовых отношениях.

Ранее сообщалось, что число жертв пожара в кемеровском ТЦ превысило 60.