Умер раненный во время стрельбы под Новгородом полицейский

Сотрудник полиции, по которому 25 марта открыл огонь мужчина в деревне Назарьино Новгородской области, скончался,передает РИА «Новости».

Сообщается, что стрелявший мужчина также умер.

«Сотрудник полиции скончался в больнице. Стрелявший мужчина также скончался», — сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Реклама

По информации УМВД по Новгородской области, погибшему сотруднику полиции был 41 год.

Ранее было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 317 УК (покушение на посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Сообщалось, что мужчина сам вызвал полицию по телефону с просьбой защитить его от оборотней, которые окружили его дом, после чего ранил полицейского, заперся в доме с охотничьим ружьем и продолжил отстреливаться открыл огонь от бойцов Росгвардии.