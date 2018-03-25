В Подмосковье женщина погибла из-за падения глыбы льда с крыши

В Подольске женщина погибла в результате падения глыбы льда с крыши, сообщает пресс-служба Следственного комитета.

«25 марта 2018 года в городе Подольске возле подъезда жилого дома обнаружено тело 36-летней местной жительницы с травмами в области головы. Предварительно установлено, что на женщину с крыши упала глыба льда и снега. От полученных травм головы женщина скончалась на месте», — говорится в сообщении.

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Следственный комитет проводит проверку по факту произошедшего.

Ранее Следственный комитет на Камчатке возбудил уголовное дело по факту гибели трехлетней девочки, на которую с крыши гаража упала льдина.