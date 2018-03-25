Трамп заявил о необходимости жестких мер после теракта во Франции

Президент США Дональд Трамп в твиттере заявил о необходимости жестких мер после террористического акта на юге Франции.

«Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как храбро обменялся местами с заложником в ходе теракта, организованного ИГ. Так много смелости по всему миру у тех, кто постоянно сражается с радикальным исламским терроризмом», — написал Трамп.

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По его словам, в свете последних событий «необходимы еще более жесткие меры, особенно на границах».

Ранее Трамп выразил соболезнования пострадавшим при теракте во Франции.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.