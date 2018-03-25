Португальского пилота задержали пьяным в кабине перед взлетом

В аэропорту немецкого города Штутгарт перед взлетом в кабине был задержан второй пилот португальской авиакомпании «Португалия», передает The Local.

40-летний мужчина был в состоянии «сильного опьянения». Но борту самолета находились 106 пассажиров, рейс в Лиссабон был отменен.

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Пилота задержали и поместили в тюрьму под залог в $12 тысяч.

Также он был лишен лицензии.

«Португалия» является дочерней компанией национального перевозчика TAP.