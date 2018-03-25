На фестивале в Пакистане неизвестные бросили гранату в толпу
Неизвестные закинули гранату на сцену во время фестиваля в пакистанском городе Дера-Исмаил-Хан, в результате инцидента около 24 человек получили ранения. Об этом сообщает The Express Tribune.
По данным издания, неизвестные кинули гранату с задней стороны сцены. Среди пострадавших несколько детей и два сотрудника служб безопасности.
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Полиция оцепила территорию, пострадавшие были госпитализированы.
Ранее сообщалось, что в Колумбии в результате взрыва гранаты в ночном клубе пострадали 30 человек.