СК возбудил дело по факту гибели двух детей в Петербурге

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели двух детей при пожаре в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении.

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По данным следствия, дети, родители которых были на работе, включили кипятильник в розетку и положили его на диван, в результате чего произошло возгорание.

Ранее сообщалось, что на Камчатке пять человек погибли при пожаре из-за плохой электропроводки.