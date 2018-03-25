Обама поддержал протестующих против оружия

Экс-президент США Барак Обама выразил поддержку участникам акций за ужесточение оружейного законодательства в Соединенных Штатах сообщением в твиттере.

«Мишель (жена Обамы — «Газета.Ru») и я вдохновлены всеми молодыми, которые вышли сегодня на марши протеста. Продолжайте в том же духе. Вы ведете нас вперед. Ничто не сможет остановить миллионы голосов, которые требуют перемен», — написал Обама.

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Новую волну широкого обсуждения доступности оружия в США вызвала стрельба в школе во Флориде, во время которой погибли 17 человек. Президент США Дональд Трамп принял несколько шагов по ужесточению оружейного законодательства, однако многие жители страны сочли их недостаточными.

Ранее сообщалось, что в Нью-Йорке 100 тысяч людей вышли на марш против оружия.