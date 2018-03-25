Как минимум семь человек погибли в перестрелке с полицией в Рио-де-Жанейро

Полиция Рио-де-Жанейро сообщила о гибели не менее семи человек во время перестрелки в трущобах города, передает Reuters.

По данным правоохранителей, перестрелка произошла, когда полиция искала подозреваемого в убийстве в одной из фавел города. Сообщается, что полиция нашла несколько гранат и стрелковое оружие, которое могло использоваться в убийстве на прошлой неделе. После этого на полицейских было совершено нападение.

Отмечается, что фавелу, в которой был полицейский патруль, контролирует Красная команда — одна из самых крупных преступных группировок, которая занимается наркобизнесом.