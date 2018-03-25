Водитель сбил насмерть мужчину на юго-востоке Москвы и попытался скрыться

Водитель автомобиля Lada сбил насмерть пешехода в столичном районе Люблино и попытался скрыться с места происшествия, его задержала полиция, передает агентство «Москва» со ссылкой на источник в Главном управлении ГИБДД России по городу.

«На проспекте 40 лет Октября, в районе д. 16, корп. 1 водитель автомобиля Lada совершил наезд на мужчину и скрылся с места происшествия, в настоящее время он задержан сотрудниками ГИБДД. В результате аварии пешеход скончался», — сказал источник.

В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента.